Секретарь Совбеза НКР покинул пост после заявления России, Армении и Азербайджана

Секретарь Совбеза непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Бабаян покинул свой пост после принятия совместного заявления России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в зоне конфликта. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Арцах (Нагорный Карабах) — центр армянской государственности, символ армянства, и мы были обязаны сохранить достоинство армян. С осознанием этого мы пережили все этапы азербайджано-карабахского конфликта, пожертвовав тысячами жизней и страдая от лишений ради этой земли», — заявил он.

По его словам, стороны конфликта «выступили с лживыми заявлениями о реалиях»: «Возникает вопрос — кто уполномочил вас в демократической стране без согласия народа, без консультаций сдавать нас», — написал Бабаян.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «победой» народов Азербайджана и Армении заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

«Потому что остановилась война. Чтобы это страховать, туда заходят российские миротворцы. Иные поздравления допустимы для политологов, но исходить надо из того, что остановилось кровопролитие», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан «с победой на поле боя и в переговорах»: «Сердечно поздравляю с этим большим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он.

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша. После этого в Ереване начались беспорядки: протестующие громили здания правительства и парламента.

Президент России Владимир Путин сообщил о введении в регион российских миротворцев минимум на пять лет с возможностью продления миссии. В Кремле утверждают, что заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху предусматривает размещение только российских миротворцев, однако в Баку заявляют, что на основании пятого пункта соглашения будет создан миротворческий центр, в котором будут действовать российские и турецкие военные.

Пашинян назвал подписание этого перемирия «невероятно болезненным» для него и армянского народа, азербайджанский лидер Ильхам Алиев посчитал действия Армении «капитуляцией». При этом президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал из СМИ о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху и об условиях прекращения войны.