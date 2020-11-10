В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, Самариддина Раджабова и еще двух активистов

В Москве задержали участников Pussy Riot Марию Алехину, Риту Флорес, активиста Самариддина Раджабова и художника под псевдонимом Фархат. Об этом «Новой газете» сообщила Мария Алехина.

Фото: Мария Алехина

«Мы в ОВД Якиманка, были задержаны за то, что надели кокошники в центре Москвы».

По ее словам, никакой акции активисты не планировали, «просто надели кокошники».

Алехина уточнила, что полицейские обращались к ним без насилия: «Задержали под руки, отвели в автозак, затем довели до ОВД. Пока не говорят, в чем дело — заполняют бумаги».

Ранее, 4 ноября, в Москве также задерживали Алехину, Флорес и еще двух человек. Тогда, по словам активистов, задержание было достаточно грубым.

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Задержания участников Pussy Riot начались 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники акции потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.