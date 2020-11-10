ФМБА прокомментировало информацию о платной госпитализации больных коронавирусом в Новосибирске

Федеральное медико-биологическое агентство прокомментировало появившуюся ранее в СМИ информацию о платной госпитализации пациентов с коронавирусом. Платная госпитализация в Сибирский окружной медицинский центр возможна только при наличии свободных коек и «в ряде отдельных случаев». Об этом говорится в ответе агентства на запрос «Новой газеты».

Под «отдельными случаями», пояснили в ФМБА, понимаются госпитализация людей без полиса ОМС (иностранных граждан) и пациентов, которым рекомендовано амбулаторное лечение, но которые желают пройти лечение в стационаре.

При этом в агентстве отмечают, что сейчас свободных коек в госпитале нет.

5 ноября новосибирское издание NGS.ru рассказало, что Сибирский окружной медцентр ФМБА начал принимать пациентов за деньги. Стоимость одного дня пребывания, по данным издания, составила от 17 до 32 тысяч рублей в сутки — в зависимости от степени тяжести.

В самом госпитале эту информацию изданию подтвердили, отметив, что «бесплатно в больницу кладутся только тяжелые пациенты, которым требуется кислородная поддержка». Однако уже после публикации сотрудники консультативно-диагностического центра заявили, что госпитализация проводится «только по скорой», а возможности лечь в больницу за деньги — нет.