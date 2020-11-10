В колонии строгого режима скончался осужденный на девять лет главред ростовской газеты

Главный редактор ростовской газеты «Уполномочен заявить» Александр Толмачев умер в колонии №9 поселка Акбулак Оренбургской области в понедельник 9 ноября. Об этом «Новой газете» сообщила сестра покойного Нина Петренко и его коллеги.

«Военный журналист, редактор правозащитной газеты "Уполномочен заявить!" и журнала "ПроРостов", кандидат на пост мэра нашего города. Борец, честный человек, лауреат премии имени Артема Боровика в номинации "За борьбу с коррупцией". Осужденный на 9 лет строгого режима по сфабрикованному обвинению», — написала на своей странице ростовская правозащитница Валентина Толмачева.

О причинах смерти журналиста не сообщается. Александр Толмачев родился в 1955 году, он подполковник запаса, военный корреспондент. Несмотря на ряд заболеваний, ему было отказано в условно-досрочном освобождении. Срок его заключения истекал в декабре этого года.

Толмачев был задержан в декабре 2011 года. Его обвинили в вымогательстве денег у предпринимателей в обмен на отказ от публикации компрометирующих сведений. Свою вину журналист отрицал и всегда утверждал, что стал жертвой сговора силовых ведомств и судейского корпуса Ростовской области, представители которых становились героями его журналистских расследований.

По решению Верховного суда, дело Толмачева рассматривалось не в Ростове, а в соседнем Краснодарском крае, в станице Кущевской. Судья Виктория Ананич признала его виновным и приговорила к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее — в 2008 и 2010 годах — Толмачев получил иски о клевете от двух судей. Они назвали его статьи о захвате части территории многоквартирного дома и взятках клеветническими. По решению суда журналиста обязали выплатить оскорбленной стороне сумму, эквивалентную на тот момент 17 700 евро.

Летом 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил отбывающему наказание журналисту 27 450 евро компенсации морального и материального вреда. Ранее ЕСПЧ так же признало незаконным трехлетний арест Толмачева и его содержание в СИЗО.