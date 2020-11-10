Саамский активист пожаловался в КС на принуждение доказывать национальность 

Директор Фонда саамского наследия и развития Андрей Данилов подал в Конституционный суд (КС) жалобу на невозможность реализовать права малых народов. Об этом Данилов сообщил «Новой газете».

По его словам, Мурманские чиновники отказывают в них саами, пока те в суде не докажут свою национальную идентичность. Данилов считает такое требование неконституционным, так как, согласно Основному закону, никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальности.

Андрей Данилов лично столкнулся с этим: «Новая» рассказывала, как активисту отказали в праве вести традиционную охоту, так как он проживает в городе и работает. По версии чиновников, это лишает права на преференции, гарантированные малым народам федеральными законами.

Единственный выход — доказать в суде, что Данилов, устроившись на работу, не перестал быть саами. В аналогичной ситуации оказались многие представители коренных народов. Активист считает требования чиновников абсурдным.

«Новой» он пояснил, что рассчитывает: решение КС не только упростит механизм получения льгот, но и повлияет на ситуацию с формируемым реестром малых народов, для вхождения в который также требуется доказывать свою национальность.