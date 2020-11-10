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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
В Республике Алтай арестовали мужчину по делу о нападении на бывшую жену с топором
В Горно‑Алтайске арестовали 31-летнего местного жителя по делу о нападении на бывшую жену с топором, сообщает региональное управление МВД. Ведомство возбудило уголовное дело по ст.111 УК — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
В МВД установили, что после того, как женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой, она увидела бывшего мужа, который попросил ее вернуться к нему. После отказа он разозлился и несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу.
«Когда горожанка упала на землю, подозреваемый, имеющимся при себе топором, нанес по рукам женщины не менее семи ударов, как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась по правой кисти. Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся», — сообщают в МВД.
Законопроект о профилактике домашнего насилия до сих пор не внесли на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают ввести систему охранных ордеров и помощи пострадавшим, а также закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды.
В 2017 году побои в семье вывели из-под уголовной ответственности. Если такой поступок человек совершил впервые, то это классифицируется как административное правонарушение.