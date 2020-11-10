Пашинян заявил о проблемах с мобилизацией резерва для продолжения военных действий в НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил во время эфира на своей странице в фейсбуке, что пошел на договоренности с Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе по настоянию военных и что в Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

«Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан», — рассказал он (цитата по РИА Новости).

Премьер-министр Армении также заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились и в Армении надеются, что они прекратятся. Пашинян также сообщал, что в ходе ночных протестов в Ереване протестующие обокрали его резиденцию. «Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же ради родины», — написал он.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан «с победой на поле боя и в переговорах»: «Сердечно поздравляю с этим большим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он.

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

Пашинян назвал подписание этого перемирия «невероятно болезненным» для него и армянского народа, азербайджанский лидер Ильхам Алиев посчитал действия Армении «капитуляцией». При этом президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал из СМИ о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху и об условиях прекращения войны.

Президент России Владимир Путин сообщил о введении в регион российских миротворцев минимум на пять лет с возможностью продления миссии. В Ереване начались беспорядки: протестующие громили здания правительства и парламента.