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№ 123 от 9 ноября 2020

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«Росатом» начал переговоры о строительстве второй АЭС в Беларуси. Первая прекратила выработку из-за неполадок

Политика285

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Госкорпорация «Росатом» начала переговоры с властями Беларуси о строительстве еще одной атомной электростанции. Об этом заявил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

«Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сообщил Лихачев. 

Тем временем первая АЭС в Гродненской области, которую запустили несколько дней назад, приостановила выработку электроэнергии. Как сообщили «Интерфаксу» в инфоцентре, для восстановления работы уже «требуется замена определенного оборудования».

Первую атомную электростанцию в Беларуси Александр Лукашенко открыл в эту субботу. Он тогда объявил, что с запуском АЭС страна «становится ядерной державой» и добавил, что мечтает о строительстве еще одной станции. «Пока мы ее начнем строить, белорусы тысячи раз убедятся, что мы сотворили чудо», — уверен политик. 

В начале строительства первой белорусской АЭС предполагалось, что электроэнергию будут поставлять и в другие страны через линии стран Балтии. Однако в сентябре Эстония, Латвия и Литва заявили, что будут блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки. Это решение они объяснили нарушением норм безопасности при возведении объекта.

Впрочем, Лукашенко уверен, что заявления соседей о том, что АЭС в Островце небезопасна, не имеют никаких оснований. «Это простая зависть и конкуренция. Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве. Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем», — объяснил он.

Теги:
sn, росатом, беларусь, аэс
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