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карабах

Москва, Ереван и Баку подписали соглашение: война окончена, в Карабах входят миротворцы РФ

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№ 123 от 9 ноября 2020

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В Украине предложили ввести санкции против Никарагуа после заявлений об открытии в Крыму почетного консульства

Общество7

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Никарагуа откроет в Крыму почетное консульство — оно станет первым открытым дипломатическим учреждением иностранного государства на полуострове после событий 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Крыма Георгия Мурадова. По словам Мурадова, Крым имеет связи с Никарагуа, «в частности, в образовательной сфере». 

В ответ на это кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа. В решении, как передает «Интерфакс-Украина», отмечается, что санкции решили ввести из-за «противоправных действий правительства Республики Никарагуа, а именно неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в аннексированном Крыму».

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, которые цитирует издание «Гордон», санкции против Никарагуа станут «четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам». Чтобы они вступили в силу, их должны одобрить СНБО, Верховная рада и подписать президент Украины Владимир Зеленский.

9 ноября Мурадов заявлял, что почетное консульство Никарагуа откроется 10 ноября в Симферополе. На церемонию прибудет посол республики в России Альба Асусена Торрес.

Теги:
крым, ng, украина

В Бразилии приостановили тестирование вакцины Coronavac из-за «серьезного инцидента»

Общество883

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В Бразилии на заключительном — третьем — этапе испытаний приостановили тестирование вакцины Coronavac китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает Bloomberg. 

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии сообщило, не уточнив деталей, что приостановка произошла после того, как в ходе испытаний возник «серьезный инцидент». В сообщении агентства говорится, что в ведомстве еще решают, следует ли продолжить исследование.

В институте Бутантана Сан-Паулу, который сотрудничал с Sinovac для производства вакцины, сообщили, что удивлены этим инцидентом и изучают детали того, что произошло. Директор Димас Ковас в телеинтервью заявил, что один доброволец в испытании умер, но смерть, по его словам, не связана с вакциной.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует приобрести 300 млн доз вакцины немецкой фармкомпании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.

Согласно данным Pfizer, вакцина показала свою эффективность выше 90%. Эта вакцина вводится в два этапа и дает защиту от COVID-19 уже на 28-й день после инъекции, заявляют в компании. До конца этого года компании планируют произвести 50 млн доз вакцины, в 2021 году — еще 1,3 млрд доз.

На фоне этих новостей акции Zoom обвалились на 20%, бумаги Netflix подешевели на 4,6%. Также упали почти на 1,6% акции разработчика видеоигр, компании Activision Blizzard.

Ранее стало известно, что американская компания Johnson & Johnson, также разрабатывающая вакцину от коронавируса, прекратила испытания препарата из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев. «Необъяснимая» болезнь проявилась у него только на третьем этапе испытаний. Всего в исследовании должны были принять участие до 60 тысяч человек из разных стран.

Теги:
COVID-19, вакцина, ng
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