В Украине предложили ввести санкции против Никарагуа после заявлений об открытии в Крыму почетного консульства

Никарагуа откроет в Крыму почетное консульство — оно станет первым открытым дипломатическим учреждением иностранного государства на полуострове после событий 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Крыма Георгия Мурадова. По словам Мурадова, Крым имеет связи с Никарагуа, «в частности, в образовательной сфере».

В ответ на это кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа. В решении, как передает «Интерфакс-Украина», отмечается, что санкции решили ввести из-за «противоправных действий правительства Республики Никарагуа, а именно неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в аннексированном Крыму».

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, которые цитирует издание «Гордон», санкции против Никарагуа станут «четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам». Чтобы они вступили в силу, их должны одобрить СНБО, Верховная рада и подписать президент Украины Владимир Зеленский.

9 ноября Мурадов заявлял, что почетное консульство Никарагуа откроется 10 ноября в Симферополе. На церемонию прибудет посол республики в России Альба Асусена Торрес.