Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

карабах

Москва, Ереван и Баку подписали соглашение: война окончена, в Карабах входят миротворцы РФ

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 123 от 9 ноября 2020

Читать номер

За сутки в России выявили еще 20 977 случаев COVID-19. Число смертей от коронавируса превысило 31 тысячу

Общество167

167
 

За сутки российские врачи выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последний день в Москве COVID-19 выявили у 5902 человек, в северной столице — у 1485, в Подмосковье — у 685. Всего с начала марта инфекцию выявили у 1 817 109 жителей России.

За последние сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 368 человек, из них 68 — в Москве, 62 — в Санкт-Петербурге. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране превысило 31 тысячу.

На фоне роста числа заболевших во многих российских регионах возвращают отмененные ранее ограничения. Так, в Подмосковье продлили режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, студентов отправили на дистанционное обучение, а их транспортные карты для льготного проезда заблокировали. Оставаться дома обязали и пенсионеров Башкирии.

Теги:
sn, коронавирус, пандемия, россия

Пашинян заявил о проблемах с мобилизацией резерва для продолжения военных действий в НКР

Общество864

864
 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил во время эфира на своей странице в фейсбуке, что пошел на договоренности с Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе по настоянию военных и что в Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

«Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан», — рассказал он (цитата по РИА Новости).

Премьер-министр Армении также заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились и в Армении надеются, что они прекратятся. Пашинян также сообщал, что в ходе ночных протестов в Ереване протестующие обокрали его резиденцию. «Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же ради родины», — написал он.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан «с победой на поле боя и в переговорах»: «Сердечно поздравляю с этим большим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он.

 

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша. 

Пашинян назвал подписание этого перемирия «невероятно болезненным» для него и армянского народа, азербайджанский лидер Ильхам Алиев посчитал действия Армении «капитуляцией». При этом президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал из СМИ о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху и об условиях прекращения войны.

Президент России Владимир Путин сообщил о введении в регион российских миротворцев минимум на пять лет с возможностью продления миссии. В Ереване начались беспорядки: протестующие громили здания правительства и парламента.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
ng, азербайджан, армения
Больше интересного в вашей ленте
Вы настоящий интеллектуал, если ответите хотя бы на 8/10 вопросов на общие знания
Вы будете видеть меньше такого
Нестандартный способ применения бельевой корзины из Светофора подсмотрел в гостях: Передаю опыт сельских жителей
Вы будете видеть меньше такого
Дорогой блонд, чем его поддержать в домашних условиях
Вы будете видеть меньше такого
Как выбрать идеальную сумку. Секреты стилистов
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Волк спас провалившихся под лед детей
Вы будете видеть меньше такого
Веревки для белья - зло и прошлый век, есть другой прекраснейший способ сушки (внедряю его в доме моей мамы)
Вы будете видеть меньше такого
Александру Сирину 65 лет: как живет актер, который женился на известной актрисе с необычным лицом, дочери «пана…
Вы будете видеть меньше такого
Поляки сделали вездеход универсал из «Нивы», которого всегда не хватало АвтоВАЗу
Вы будете видеть меньше такого
Думал, что мои "чёрные" гены будут доминировать, но я ошибся. Сравниваю свои фото и дочки
Вы будете видеть меньше такого
Настоящая Германия в маленьких городах. Показываю, как выглядит немецкая история
Вы будете видеть меньше такого
Всю жизнь варила морковь Неправильно: шеф-повар кафе тыкнул меня носом в 5 ошибок. (Дожила до 35 лет, а узнала только…
Вы будете видеть меньше такого
Ребёнок снова напрочь отказывается купаться. Пытаемся догадаться о причине этого явления
Вы будете видеть меньше такого
Несите ножницы! 5 самых модных стрижек этого сезона для тех, кто хочет изменить прическу
Вы будете видеть меньше такого
После покупки участка, соседи потребовали оплатить половину стоимости забора. Как определить кому принадлежит забор
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Крупнейший в мире отель, так и не принявший ни одного гостя
Вы будете видеть меньше такого
Зашли с подружкой в кафе в Астрахани, от души посмеялась над меню. Решила сфотографировать и поделиться
Вы будете видеть меньше такого
Чего не стоит делать в присутствии кошки
Вы будете видеть меньше такого
Копия бабушка: Яна Поплавская показала кадры с крещения своего 3-месячного внука
Вы будете видеть меньше такого
4 старые юбки я перешила в плед
Вы будете видеть меньше такого
Сделал себе сигнализатор для фидера, который можно использовать с берега, с лодки и даже со льда зимой
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera