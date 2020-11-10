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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
За сутки в России выявили еще 20 977 случаев COVID-19. Число смертей от коронавируса превысило 31 тысячу
За сутки российские врачи выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За последний день в Москве COVID-19 выявили у 5902 человек, в северной столице — у 1485, в Подмосковье — у 685. Всего с начала марта инфекцию выявили у 1 817 109 жителей России.
За последние сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 368 человек, из них 68 — в Москве, 62 — в Санкт-Петербурге. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране превысило 31 тысячу.
На фоне роста числа заболевших во многих российских регионах возвращают отмененные ранее ограничения. Так, в Подмосковье продлили режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, студентов отправили на дистанционное обучение, а их транспортные карты для льготного проезда заблокировали. Оставаться дома обязали и пенсионеров Башкирии.
Теги:sn, коронавирус, пандемия, россия
Пашинян заявил о проблемах с мобилизацией резерва для продолжения военных действий в НКР
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил во время эфира на своей странице в фейсбуке, что пошел на договоренности с Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе по настоянию военных и что в Армении были проблемы с мобилизацией резерва.
«Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан», — рассказал он (цитата по РИА Новости).
Премьер-министр Армении также заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились и в Армении надеются, что они прекратятся. Пашинян также сообщал, что в ходе ночных протестов в Ереване протестующие обокрали его резиденцию. «Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же ради родины», — написал он.
Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан «с победой на поле боя и в переговорах»: «Сердечно поздравляю с этим большим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он.
Can #Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlermizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz. 🇹🇷🇦🇿— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020
Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.
Пашинян назвал подписание этого перемирия «невероятно болезненным» для него и армянского народа, азербайджанский лидер Ильхам Алиев посчитал действия Армении «капитуляцией». При этом президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал из СМИ о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху и об условиях прекращения войны.
Президент России Владимир Путин сообщил о введении в регион российских миротворцев минимум на пять лет с возможностью продления миссии. В Ереване начались беспорядки: протестующие громили здания правительства и парламента.
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