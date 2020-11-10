В Бразилии приостановили тестирование вакцины Coronavac из-за «серьезного инцидента»

В Бразилии на заключительном — третьем — этапе испытаний приостановили тестирование вакцины Coronavac китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает Bloomberg.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии сообщило, не уточнив деталей, что приостановка произошла после того, как в ходе испытаний возник «серьезный инцидент». В сообщении агентства говорится, что в ведомстве еще решают, следует ли продолжить исследование.

В институте Бутантана Сан-Паулу, который сотрудничал с Sinovac для производства вакцины, сообщили, что удивлены этим инцидентом и изучают детали того, что произошло. Директор Димас Ковас в телеинтервью заявил, что один доброволец в испытании умер, но смерть, по его словам, не связана с вакциной.

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Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует приобрести 300 млн доз вакцины немецкой фармкомпании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.

Согласно данным Pfizer, вакцина показала свою эффективность выше 90%. Эта вакцина вводится в два этапа и дает защиту от COVID-19 уже на 28-й день после инъекции, заявляют в компании. До конца этого года компании планируют произвести 50 млн доз вакцины, в 2021 году — еще 1,3 млрд доз.

На фоне этих новостей акции Zoom обвалились на 20%, бумаги Netflix подешевели на 4,6%. Также упали почти на 1,6% акции разработчика видеоигр, компании Activision Blizzard.

Ранее стало известно, что американская компания Johnson & Johnson, также разрабатывающая вакцину от коронавируса, прекратила испытания препарата из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев. «Необъяснимая» болезнь проявилась у него только на третьем этапе испытаний. Всего в исследовании должны были принять участие до 60 тысяч человек из разных стран.