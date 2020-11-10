«Вернусь домой»: президент Перу сообщил о своем уходе после объявления импичмента

Президент Перу Мартин Вискарра сообщил об уходе со своего поста после того, как парламент проголосовал за его отстранение от власти. Выступление главы государства в фейсбуке транслировала его администрация.

Мартин Вискарра выступает в Лиме. Фото: AP/TASS

«Будучи убежденным демократом, сообщаю, что, несмотря на несогласие с вынесенным сегодня Конгрессом решением, […] сегодня я покину дворец правительства и вернусь домой», — заявил он (цитата по ТАСС).

Накануне парламент страны проголосовал за отстранение президента. За импичмент высказались 105 из 130 депутатов, главу государства признали «морально недееспособным». Теперь, согласно перуанскому законодательству, полномочия Вискарры должен принять спикер парламента Мануэль Мерино де Лама.

Президента ранее обвиняли в коррупции и получении взятки в 2,3 миллиона новых перуанских солей (более 630 тысяч долларов) при заключении крупных строительных контрактов в то время, когда он был губернатором департамента Мокегуа. Сам политик все обвинения отвергает.