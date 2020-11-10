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Москва, Ереван и Баку подписали соглашение: война окончена, в Карабах входят миротворцы РФ

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№ 123 от 9 ноября 2020

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«Вернусь домой»: президент Перу сообщил о своем уходе после объявления импичмента

Политика60

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Президент Перу Мартин Вискарра сообщил об уходе со своего поста после того, как парламент проголосовал за его отстранение от власти. Выступление главы государства в фейсбуке транслировала его администрация. 

 Мартин Вискарра выступает в Лиме. Фото: AP/TASS

«Будучи убежденным демократом, сообщаю, что, несмотря на несогласие с вынесенным сегодня Конгрессом решением, […] сегодня я покину дворец правительства и вернусь домой», — заявил он (цитата по ТАСС). 

Накануне парламент страны проголосовал за отстранение президента. За импичмент высказались 105 из 130 депутатов, главу государства признали «морально недееспособным». Теперь, согласно перуанскому законодательству, полномочия Вискарры должен принять спикер парламента Мануэль Мерино де Лама.

Президента ранее обвиняли в коррупции и получении взятки в 2,3 миллиона новых перуанских солей (более 630 тысяч долларов) при заключении крупных строительных контрактов в то время, когда он был губернатором департамента Мокегуа. Сам политик все обвинения отвергает.

Теги:
sn, импичмент, президент, перу

Беларусь выслала двух британских дипломатов 

Политика192

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Беларусь выслала из страны двух британских дипломатов — военного атташе Тимоти Уайта Бойкотта и заместителя посла Лизу Тамвуд. Об этом, как передает Tut.by, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ.

«Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», — уточнил Глаз.

Дипломатам вменили в вину то, что они якобы встречались с представителями правозащитных организаций и неправительственных структур, а также «собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси» и о протестах.

В сюжете телеканала Уайта Бойкотта назвали «кадровым разведчиком», который якобы до назначения в Минск работал бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине. Тамвуд, по данным белорусских властей, координировала работу журналистов брюссельского бюро «Би-би-си», которые приехали в Беларусь освещать работу предвыборного штаба Светланы Тихановской и акции протестов.

В Лондоне уже раскритиковали решение белорусских властей.
«Высылка из Белоруссии двух британских дипломатов, которые законно образом наблюдали за ходом протестов, необоснованна. Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает своих же граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации — провести свободные и честные выборы, а также к ответственности тех, кто применяет насилие против протестующих», — написал в своем твиттере министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Теги:
sn, великобритания, дипломатия, беларусь
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