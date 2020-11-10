Беларусь выслала двух британских дипломатов 

Беларусь выслала из страны двух британских дипломатов — военного атташе Тимоти Уайта Бойкотта и заместителя посла Лизу Тамвуд. Об этом, как передает Tut.by, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ.

«Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», — уточнил Глаз.

Дипломатам вменили в вину то, что они якобы встречались с представителями правозащитных организаций и неправительственных структур, а также «собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси» и о протестах.

В сюжете телеканала Уайта Бойкотта назвали «кадровым разведчиком», который якобы до назначения в Минск работал бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине. Тамвуд, по данным белорусских властей, координировала работу журналистов брюссельского бюро «Би-би-си», которые приехали в Беларусь освещать работу предвыборного штаба Светланы Тихановской и акции протестов.

В Лондоне уже раскритиковали решение белорусских властей.

«Высылка из Белоруссии двух британских дипломатов, которые законно наблюдали за ходом протестов, необоснованна. Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает своих же граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации — провести свободные и честные выборы, а также к ответственности тех, кто применяет насилие против протестующих», — написал в своем твиттере министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.