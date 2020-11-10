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карабах

Москва, Ереван и Баку подписали соглашение: война окончена, в Карабах входят миротворцы РФ

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№ 123 от 9 ноября 2020

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Что произошло за ночь 10 ноября. Коротко

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  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта должны остановиться на занимаемых ими позициях и прекратить огонь. На территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики введут российских миротворцев: около двух тысяч военных уже вылетели в Карабах из Ульяновска. 
  • После заявления Пашиняна в Ереване вспыхнули беспорядки. Несогласные ворвались в пустое здание правительства Армении, после чего направились к дому премьер-министра. По словам Пашиняна, на улицах от рук протестующих пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян. Тем временем оппозиция планирует созвать внеочередное заседание Национального собрания для выхода Еревана из новых карабахских договоренностей. 
  • Беларусь выслала из страны двух британских дипломатов. Военного атташе Тимоти Уайта Бойкотта и заместителя посла Лизу Тамвуд объявили персонами нон-грата. Дипломатам вменили в вину то, что они с встречались с представителями правозащитных организаций и неправительственных структур, а также «собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси» и о протестах. Лондон назвал решение Минска необоснованным. 
  • Об уходе со своего поста объявил президент Перу Мартин Вискарра. Ранее парламент объявил ему импичмент, главу государства обвинили в коррупции и признали «морально недееспособным». «Будучи убежденным демократом, сообщаю, что, несмотря на несогласие с вынесенным сегодня Конгрессом решением, […] сегодня я покину дворец правительства и вернусь домой», — заявил Вискарра. 
  • В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, с начала пандемии непосредственно от COVID-19 скончались уже 7429 жителей столицы. По всей России с марта врачи зафиксировали более 30,5 тысячи летальных исходов.

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Теги:
sn, коронавирус, перу , путин, нагорный карабах
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