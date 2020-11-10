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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
Минобороны РФ: две тысячи российских военных вылетели из Ульяновска в Карабах
1960 российских военнослужащих вылетели в район Нагорного Карабаха на военных транспортниках Ил-76, сообщило Министерство обороны России.
«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Транспортники вылетели с аэродрома Ульяновска. Основа миротворческого контингента — 15-я отдельная мотострелковая бригада. Это миротворческое подразделение Центрального военного округа с местом постоянной дислокации в Самарской области, оно полностью состоит из «контрактников». В 2008 году бригада уже выполняла задачи в зоне грузино-абхазского вооруженного конфликта.
Ранее в понедельник в соцсетях появились спутниковые снимки аэродрома «Восточный» в Ульяновске, на которых можно увидеть 10 транспортников Ил-76.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе совместно президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.
Соглашение сторон предусматривает прекращение огня и военных действий на территории Карабаха, обмен военнопленными и телами погибших,
а также ввод Россией миротворцев в Нагорный Карабах на пять лет с автоматическим продлением,
если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до этого не заявит о прекращении действия этого положения.
Президент Азербайджана Алиев заявил, что миротворцы из России будут действовать совместно с военными Турции, однако этих положений в соглашении не предусмотрено.
Алиев 8 ноября заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли по контроль город Шуши (на азербайджанском — Шуша) — второй по величине населенный пункт в непризанной республике, однако Армения тогда сообщила, что бои еще продолжаются. На следующий день в НКР подтвердили, что контроль над городом потерян, а силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту.
Эскалация конфликта в Карабахе произошла 27 сентября. Война длится более 40 дней. С обеих сторон при обстрелах погибли более 100 мирных жителей. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.
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