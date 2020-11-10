Минобороны РФ: две тысячи российских военных вылетели из Ульяновска в Карабах

1960 российских военнослужащих вылетели в район Нагорного Карабаха на военных транспортниках Ил-76, сообщило Министерство обороны России.

«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Транспортники вылетели с аэродрома Ульяновска. Основа миротворческого контингента — 15-я отдельная мотострелковая бригада. Это миротворческое подразделение Центрального военного округа с местом постоянной дислокации в Самарской области, оно полностью состоит из «контрактников». В 2008 году бригада уже выполняла задачи в зоне грузино-абхазского вооруженного конфликта.

Ранее в понедельник в соцсетях появились спутниковые снимки аэродрома «Восточный» в Ульяновске, на которых можно увидеть 10 транспортников Ил-76.

Скриншот: Google Earth

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе совместно президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.

Соглашение сторон предусматривает прекращение огня и военных действий на территории Карабаха, обмен военнопленными и телами погибших,

а также ввод Россией миротворцев в Нагорный Карабах на пять лет с автоматическим продлением,

если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до этого не заявит о прекращении действия этого положения.

Президент Азербайджана Алиев заявил, что миротворцы из России будут действовать совместно с военными Турции, однако этих положений в соглашении не предусмотрено.

Алиев 8 ноября заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли по контроль город Шуши (на азербайджанском — Шуша) — второй по величине населенный пункт в непризанной республике, однако Армения тогда сообщила, что бои еще продолжаются. На следующий день в НКР подтвердили, что контроль над городом потерян, а силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту.

Эскалация конфликта в Карабахе произошла 27 сентября. Война длится более 40 дней. С обеих сторон при обстрелах погибли более 100 мирных жителей. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.