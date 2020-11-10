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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
Протестующие в Ереване ворвались в здание правительства после решения Пашиняна прекратить войну в Карабахе
Жители Еревана ворвались в здание правительства Армении, протестуя против решения решения премьера Никола Пашиняна прекратить войну в Карабахе. Об этом свидетельствуют кадры трансляции News.am.
Судя по отдельным выкрикам, демонстранты искали Пашиняна и министров кабмина, но здание оказалось пустым. После этого толпа направилась к особняку Никола Пашиняна.
Накануне премьер-министр Пашинян подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе совместно президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.
Он принял это решение, по его же словам, «в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают». Пашинян подчеркнул, что «это не победа», но армянская сторона не признает себя проигравшей.
Соглашение сторон предусматривает прекращение огня и военных действий на территории Карабаха, обмен военнопленными и телами погибших,
а также ввод Россией миротворцев в Нагорный Карабах на пять лет с автоматическим продлением,
если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до этого не заявит о прекращении действия этого положения.
Алиев 8 ноября заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли по контроль город Шуши (на азербайджанском — Шуша) — второй по величине населенный пункт в непризанной республике, однако Армения тогда сообщила, что бои еще продолжаются. На следующий день в НКР подтвердили, что контроль над городом потерян, а силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту.
Эскалация конфликта в Карабахе произошла 27 сентября. Война длится более 40 дней. С обеих сторон при обстрелах погибли более 100 мирных жителей. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.
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