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№ 123 от 9 ноября 2020

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Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера

Общество14

14
 

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны страны Марка Эспера. Об этом политик сообщил в своем твиттере. 

«Марк Эспер был уволен. Я хотел бы поблагодарить его за его службу», — написал он. 

Трамп также сообщил, что место министра обороны теперь займет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер, который с 2018 по 2019 работал помощником президента и старшим директором по борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами при Совете нацбезопасности. 

На прошлой неделе телекомпания NBC сообщила о том, что Эспер может сам подать в отставку — раньше, чем решение о его увольнении примет президент. Тогда в в Минобороны США эту информацию опровергли. По данным СМИ, у Трампа и Эспера были разногласия по поводу использования военных на действительной службе для разгона сторонников движения Black Lives Matter в ходе летних протестов. 

Эспер возглавлял оборонное ведомство страны с 2019 года.

Теги:
sn, трамп, минобороны, сша

Мишустин назначил врио глав Миприроды, Минстроя и Минтранса 

Общество249

249
 

Временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии стала Светлана Радченко — заместитель отправленного сегодня в отставку экс-главы минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, председатель правительства определился, кто временно будет возглавлять министерства строительства и ЖКХ, а также министерство транспорта. Так, главой минтранса временно назначен руководитель Росавиации Александр Нерадько, а врио главы минстроя стал Ирек Файзуллин.

Ранее Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых членов правительства: в нижней палате российского парламента их рассмотрят уже завтра. На пост 10-го вице-премьера он выдвинул главу Минэнерго Александра Новака, а на его место — главу «РусГидро» Николая Шульгинова. По замыслу премьера, министром транспорта в итоге станет глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, а на пост главы Минприроды он предложил руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

О кадровых перестановках в российском правительстве стало известно сегодня: президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине, уволил трех министров и своего полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Его место займет теперь уже бывший глава Минстроя Владимир Якушев.

Министров будут утверждать уже по новой схеме, которая вступила в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства. Согласно нему, Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, а назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Новый порядок формирования правительства стал продолжением поправок к Конституции.

Теги:
sn, министры, мишустин, правительство
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