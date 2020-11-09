Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны страны Марка Эспера. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

«Марк Эспер был уволен. Я хотел бы поблагодарить его за его службу», — написал он.

Трамп также сообщил, что место министра обороны теперь займет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер, который с 2018 по 2019 работал помощником президента и старшим директором по борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами при Совете нацбезопасности.

На прошлой неделе телекомпания NBC сообщила о том, что Эспер может сам подать в отставку — раньше, чем решение о его увольнении примет президент. Тогда в в Минобороны США эту информацию опровергли. По данным СМИ, у Трампа и Эспера были разногласия по поводу использования военных на действительной службе для разгона сторонников движения Black Lives Matter в ходе летних протестов.

Эспер возглавлял оборонное ведомство страны с 2019 года.