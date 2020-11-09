Мишустин назначил врио глав Миприроды, Минстроя и Минтранса 

Временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии стала Светлана Радченко — заместитель отправленного сегодня в отставку экс-главы минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, председатель правительства определился, кто временно будет возглавлять министерства строительства и ЖКХ, а также министерство транспорта. Так, главой минтранса временно назначен руководитель Росавиации Александр Нерадько, а врио главы минстроя стал Ирек Файзуллин.

Ранее Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых членов правительства: в нижней палате российского парламента их рассмотрят уже завтра. На пост 10-го вице-премьера он выдвинул главу Минэнерго Александра Новака, а на его место — главу «РусГидро» Николая Шульгинова. По замыслу премьера, министром транспорта в итоге станет глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, а на пост главы Минприроды он предложил руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

О кадровых перестановках в российском правительстве стало известно сегодня: президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине, уволил трех министров и своего полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Его место займет теперь уже бывший глава Минстроя Владимир Якушев.

Министров будут утверждать уже по новой схеме, которая вступила в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства. Согласно нему, Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, а назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Новый порядок формирования правительства стал продолжением поправок к Конституции.