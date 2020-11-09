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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
В Минске на 15 суток арестовали обозревателя «МБХ медиа»
В Минске на 15 суток арестовали обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, которого задержали два дня назад, когда он освещал субботние акции протеста. О решении Московского районного суда белорусской столицы сообщает «МБХ медиа».
Журналиста признали виновным в участии в несанкционированной акции у стелы «Минск — город-герой» 11 октября. Сам Попков настаивал в суде, что в тот день он находился в центре города с редакционным заданием.
Кроме того, в ходе судебного заседания выяснилось, что журналисту был запрещен въезд в Беларусь. Ранее Попкову об этом не рассказывали.
Обозреватель перестал выходить на связь около двух часов дня 7 ноября. Позже выяснилось, что его увезли в изолятор на Окрестина. В тот же день силовики задержали как минимум 57 врачей и медсестер во время протестной акции медиков у первой Городской клинической больницы в Минске.
Массовые акции протестов начались в Беларуси в середине августа: граждане выступили против масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов и насилия силовиков, которые жестко разгоняли демонстрантов. Правоохранители задерживали и журналистов, которые выполняли свою работу. Так, в Минске милиционеры задержали и сильно избили специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, после чего он на несколько дней пропал. Также из страны были высланы корреспонденты «Дождя», Assocaiated Press и многих других СМИ.