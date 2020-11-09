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№ 123 от 9 ноября 2020

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Силы Азербайджана сбили российский вертолет возле Нахичевани, погибли пилоты. Баку принес извинения

Общество5 584

5 584
 

Российский вертолет потерпел крушение на территории Армении. Он был сбит, сообщили «Новой газете» в пресс-службе министерства обороны России.

«Вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — уточнили в министерстве.

Карта: «Новая газета»

ОБновление

20:28 Российский вертолет был сбит вооруженными силами Азербайджана. В министерстве иностранных дел страны уже извинились за происшествие. В Баку утверждают, что огонь на поражение открыли случайно. В Азербайджане также подчеркнули, что раньше в этом районе российских вертолетов не замечали. 

«Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Крушение произошло близ от села Ерасх, которое находится неподалеку от армяно-азербайджанской границы. Погибли два члена экипажа, еще один получил травмы средней тяжести. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая располагается на территории Армении в городе Гюмри.

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Теги:
sn, вертолет, минобороны, россия
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