Мантуров: около 20% кафе и ресторанов закрылись на фоне ограничений из-за COVID-19

Около 20% заведений общественного питания не смогли продолжить работу из-за введения ограничений на фоне пандемии. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр промышленности Денис Мантуров.

Министр также отметил, что в непродовольственной розничной торговле из-за весенних ограничений на фоне распространения коронавируса оборот снизился на 40% в апреле и на 30% в мае.

При этом Мантуров подчеркнул, что рост спроса на товары первой необходимости и увеличение объемов интернет-торговли — это не дополнительный спрос, а перераспределение спроса под воздействием эпидемиологической ситуации.

В дальнейшем, по словам министра, необходимо направить усилия на ликвидацию дисбаланса в торговле и сохранение максимального количества участников рынка.

Мантуров призвал региональные власти воздержаться от прямых запретов и ограничений. По его мнению, сейчас «есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам», руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить на три месяца отсрочку по уплате налогов и страховых взносов местам общественного питания, пострадавшим от пандемии.

С проблемами предприниматели столкнулись после того, как Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем для профилактики распространения коронавируса. После этого многие предприятия — кафе, рестораны, салоны красоты и другие компании, предоставляющие услуги или продающие товары не первой необходимости, вынуждены были прекратить свою работу. При этом компании обязаны были сохранить своим сотрудникам зарплату, многие из них также должны оплачивать аренду помещений.