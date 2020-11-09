Владимир Зеленский заразился коронавирусом 

Всего с января по сентябрь 2020 года в России зарегистрировали 105,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 9,4% меньше данных за прошлый год. При этом в некоторых регионах наблюдается рост аварийных ситуаций на дорогах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Тыва возглавила список самых аварийных регионов. В республике произошло 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Это более чем в три раза выше общероссийского уровня и практически в два раза больше, чем в Алтайской республике, которая занимает следующее место в рейтинге.

В Алтае, по данным МВД, 323 аварии пришлись на 100 тысяч машин. В Омской и Владимирской областях также наблюдается высокий уровень аварийности на дорогах — более 300 ДТП с пострадавшими.

В то же время меньше всего ДТП зафиксировали в Чеченской республике — там за период январь-сентябрь 2020 года произошло 44 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин.

В Свердловской и Ростовской областях также отмечается низкая аварийность на дорогах — 102 аварии с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта за выбранный период.

При этом доля ДТП с тяжелыми последствиями, включая смертельные случаи, за указанный период в Чечне выше, чем в других регионах. Из тысячи пострадавших в авариях на территории республики 120 погибли. Меньше всего погибших в ДТП приходится на Севастополь, Санкт-Петербург и Москву.

Как отмечает пресс-служба МВД, общее количество погибших в авариях сократилось на 2,7%, а число раненых — на 10,9%.