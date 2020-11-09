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№ 123 от 9 ноября 2020

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Владимир Зеленский заразился коронавирусом 

Общество414

414
 

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем фейсбуке.

«В мире нет счастливых людей, для которых COVID-19 не представляет угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, и желаю всем 36,6!», — написал он.

Президент отметил, что пока чувствует себя хорошо. Он продолжит работать дистанционно. В начале лета коронавирусом заболела супруга Зеленского Елена. Первая леди Украины вовремя отправилась на самоизоляцию: ее мужу и детям тогда удалось не заразиться.

Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Польши Анджей Дуда, Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин.

На сегодняшний день на Украине зафиксировано более 469 тысяч случаев COVID-19, более 8,5 тысячи человек скончались в результате заражения. Президент Украины поддержал предложение минздрава ввести в стране «карантин выходного дня». Предполагается, что в ближайшее время в субботу и воскресенье разрешено будет работать только продовольственным магазинам, автозаправкам, ветеринарным клиникам и аптекам.

Теги:
sn, зеленский, коронавирус, украина

МВД: Тыва лидирует по количеству ДТП с пострадавшими

Общество511

511
 

Всего с января по сентябрь 2020 года в России зарегистрировали 105,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 9,4% меньше данных за прошлый год. При этом в некоторых регионах наблюдается рост аварийных ситуаций на дорогах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД. 

Тыва возглавила список самых аварийных регионов. В республике произошло 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Это более чем в три раза выше общероссийского уровня и практически в два раза больше, чем в Алтайской республике, которая занимает следующее место в рейтинге. 

В Алтае, по данным МВД, 323 аварии пришлись на 100 тысяч машин. В Омской и Владимирской областях также наблюдается высокий уровень аварийности на дорогах — более 300 ДТП с пострадавшими.

В то же время меньше всего ДТП зафиксировали в Чеченской республике — там за период январь-сентябрь 2020 года произошло 44 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин.

В Свердловской и Ростовской областях также отмечается низкая аварийность на дорогах — 102 аварии с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта за выбранный период. 

При этом доля ДТП с тяжелыми последствиями, включая смертельные случаи, за указанный период в Чечне выше, чем в других регионах. Из тысячи пострадавших в авариях на территории республики 120 погибли. Меньше всего погибших в ДТП приходится на Севастополь, Санкт-Петербург и Москву. 

Как отмечает пресс-служба МВД, общее количество погибших в авариях сократилось на 2,7%, а число раненых — на 10,9%.

Теги:
sf, регионы, дтп
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