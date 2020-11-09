Нагорный Карабах подтвердил потерю контроля над Шуши 

Нагорный Карабах заявил, что больше не контролирует Шуши — второй по величине город непризнанной республики. Об этом в своем фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

«Мы должны признать, что нас все еще сопровождает чреда неудач: город Шуши полностью вне нашего контроля», — написал он.

Карта: «Новая газета»

Погосян добавил, что силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту. «Существование столицы под угрозой», — подчеркнул пресс-секретарь.

О взятии Шуши (на азербайджанском — Шуша) еще накануне объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В минобороны Армении тогда подчеркнули, что бои за город еще продолжаются.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. С обеих сторон при обстрелах гибнут мирные жители. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.