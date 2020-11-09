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№ 123 от 9 ноября 2020

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Нагорный Карабах подтвердил потерю контроля над Шуши 

Политика106

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Нагорный Карабах заявил, что больше не контролирует Шуши — второй по величине город непризнанной республики. Об этом в своем фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. 

«Мы должны признать, что нас все еще сопровождает чреда неудач: город Шуши полностью вне нашего контроля», — написал он. 

Карта: «Новая газета»

Погосян добавил, что силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту. «Существование столицы под угрозой», — подчеркнул пресс-секретарь. 

О взятии Шуши (на азербайджанском — Шуша) еще накануне объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В минобороны Армении тогда подчеркнули, что бои за город еще продолжаются. 

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. С обеих сторон при обстрелах гибнут мирные жители. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.

Теги:
sn, армения, азербайджан, шуша, нагорный карабах

ЕС предложил ограничить сквозное шифрование мессенджеров на фоне терактов в Австрии и Франции

Общество490

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После терактов во Франции и Австрии в Евросоюзе рассматривают возможность ограничения сквозного шифрования для контроля сотрудниками спецслужб чатов в мессенджерах. Это следует из проекта декларации Совета министров ЕС. 

«Европейский союз должен сохранить способность правоохранительных и судебных органов осуществлять свои законные полномочия», — говорится в документе.

Как уточняет австрийское радио FM4, в Европе планируют обязать руководство мессенджеров (таких как WhatsApp или Signal), а также других сервисов для связи создавать ключи для мониторинга сообщений со сквозным шифрованием. 

Решение о запрете сквозного шифрование будет принято уже в начале декабря в ходе видео-конференции министров внутренних дел и юстиции ЕС. Как отмечает FM4, возможно, подобный запрет — это «дальнейший шаг против терроризма», который упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. 

Сквозное шифрование — технология, не позволяющая третьей стороне получить доступ к переписке пользователей. При ее использовании информация из чатов хранится не на серверах, а только на устройствах отправителя и получателя. На промежуточных этапах сообщения шифруются так, что третья сторона видит бессвязный набор символов. 

В России в 2017 году ФСБ потребовала от мессенджера Telegram передать ей ключи для расшифровки сообщений. После отказа руководства мессенджера суд распорядился заблокировать его на территории страны. Впрочем, российским властям это технически не удалось сделать, и этим летом суд Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничение доступа к мессенджеру. 

Теги:
sn, теракт , европа, шифрование
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