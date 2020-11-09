ЕС предложил ограничить сквозное шифрование мессенджеров на фоне терактов в Австрии и Франции

После терактов во Франции и Австрии в Евросоюзе рассматривают возможность ограничения сквозного шифрования для контроля сотрудниками спецслужб чатов в мессенджерах. Это следует из проекта декларации Совета министров ЕС.

«Европейский союз должен сохранить способность правоохранительных и судебных органов осуществлять свои законные полномочия», — говорится в документе.

Как уточняет австрийское радио FM4, в Европе планируют обязать руководство мессенджеров (таких как WhatsApp или Signal), а также других сервисов для связи создавать ключи для мониторинга сообщений со сквозным шифрованием.

Решение о запрете сквозного шифрование будет принято уже в начале декабря в ходе видео-конференции министров внутренних дел и юстиции ЕС. Как отмечает FM4, возможно, подобный запрет — это «дальнейший шаг против терроризма», который упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Сквозное шифрование — технология, не позволяющая третьей стороне получить доступ к переписке пользователей. При ее использовании информация из чатов хранится не на серверах, а только на устройствах отправителя и получателя. На промежуточных этапах сообщения шифруются так, что третья сторона видит бессвязный набор символов.

В России в 2017 году ФСБ потребовала от мессенджера Telegram передать ей ключи для расшифровки сообщений. После отказа руководства мессенджера суд распорядился заблокировать его на территории страны. Впрочем, российским властям это технически не удалось сделать, и этим летом суд Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничение доступа к мессенджеру.