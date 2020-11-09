В Воронеже задержали срочника, напавшего на сослуживцев

Полиция задержала военнослужащего Антона Макарова, который устроил стрельбу на территории военного аэродрома «Балтимор» под Воронежем. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Подозреваемого в нападении на сослуживцев задержали в 47 километрах от Воронежа в селе Землянск Семилукского района.

Задержание Антона Макарова / Mash

Для поиска военнослужащего привлекли ОМОН и СОБР, в Воронеже объявили план «Перехват».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК (убийство двух или более лиц; хищение оружия). По данным СК, нападавший топором убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Источник в ЗВО сообщил, что причиной происшествия мог стать нервный срыв у солдата.

По версии следствия, в 5:30 утра Макаров убил топором майора Сергея Ермолаева, забрал его оружие, после чего расстрелял ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще один человек получил ранение.