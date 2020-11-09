В Тбилиси во время разгона акции протеста задержали около 20 человек

В Тбилиси в ходе разгона воскресной акции протеста против результатов парламентских выборов в Грузии задержали 19 человек, еще 27 пострадали. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявили в МВД Грузии.

«В ходе акции разные повреждения получили до 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до 10 участников акции. Часть из них была доставлена в клинику», — уточнил замглавы МВД Грузии Кахабера Сабанадзе.

Он добавил, что во время акции полиция задержала 19 человек. По его словам, участники протеста вели себя агрессивно и не подчинялись требованиям полиции. Сабанидзе также сообщил, что при разгоне акции силовики использовали перцовый спрей.

Новую акцию протеста оппозиция запланировала на 9 ноября в Тбилиси и Батуми. Митинг должен начаться в 18:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Ранее у здания ЦИК, где в воскресенье собрались протестующие, сосредоточились силы спецназа. РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента сообщало, что против протестующих применили физическую силу и слезоточивый газ. В МВД Грузии отрицали факт применения газа.

8 ноября в Тбилиси тысячи человек вышли на акцию против признания результатов парламентских выборов. Они требуют проведения новых парламентских выборов, изменения состава Центризбиркома и считают результаты прошедшего голосования сфальсифицированными.

Сторонники оппозиции пришли к зданию парламента Грузии в Тбилиси на следующий день после выборов.

В Грузии 31 октября прошли выборы в парламент. По данным ЦИК страны, больше всего голосов на них получила правящая партия «Грузинская мечта», на втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве».