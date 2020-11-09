Фигуранту «московского дела» Егору Лесных заменили наказание с колонии общего режима на колонию-поселение

Второй кассационный суд рассмотрел жалобу фигуранта «московского дела» Егора Лесных и перевел его из колонии общего режима (ИК №12 Волгоградской области) в колонию-поселение. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат фонда «Общественный вердикт» Эльдар Гароз.

«В любом случае, мы считаем, что состава преступления не было — в связи с тем, что Егор действовал в рамках крайней необходимости и защищал граждан от беспредела сотрудников Росгвардии», — заявил адвокат.

Защитник добавил, что в течение ноября он планирует посетить своего подзащитного и обсудить дальнейшие действия.

«Мы будем однозначно ходатайствовать об условно-досрочном освобождении»,

— заявил адвокат, добавив, что пока неизвестно, когда именно это будет сделано.

В фонде «Общественный вердикт» отметили, что требовали отменить приговор суда и освободить фигуранта «московского дела», приговоренного к трем годам лишения свободы по делу о применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК).

Ранее, 20 октября, суд удовлетворил ходатайство об УДО еще одного фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца. Он отбывал наказание в колонии-поселении №7 в Орловской области — суд в конце марта 2020 года смягчил ему наказание с колонии общего режима на колонию-поселение.

В декабре прошлого года суд приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, посчитав, что он вместе с другими фигурантами «московского дела» Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым применили насилие, не опасное для здоровья, в отношении росгвардейца Максима Косова на летних протестах в Москве.

Лесных признали виновным в применении насилия в отношении младшего сержанта полиции Алексея Федорова. Дела всех троих объединили в одно, добавив отягчающее обстоятельство: совершение преступления группой лиц. Мартинцов получил 2,5 года лишения свободы, Мыльников — два года условно.