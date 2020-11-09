Члену президиума КС Беларуси Максиму Знаку продлили арест до 9 января

Члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей на 2 месяца. Он будет находиться в СИЗО до 9 января, сообщает КС оппозиции в своем телеграм-канале.

«Еще перед выходными следственный комитет и генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей […] Продолжение содержания Максима Знака под стражей мы считаем незаконным и необоснованным, сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим», — сообщили адвокаты юриста.

Ранее, 6 ноября, стало известно, что еще одному члену президиума КС Марии Колесниковой также продлили срок содержания под стражей — до 8 января.

Максим Знак — один из участников «круглого стола» в СИЗО КГБ с Александром Лукашенко, многих из тех, кто присутствовал на встрече, отпустили из СИЗО.

Знака задержали 9 сентября, позже его и Марию Колесникову арестовали по делу о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ). Следователи посчитали, что Координационный совет с помощью СМИ и соцсетей пытался «дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране».

По делу о захвате власти проходят также, в частности, адвокат Колесниковой Илья Салей и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Последнюю после президентских выборов в стране, прошедших 9 августа, вывезли из Беларуси в Литву.

В Беларуси с начала августа проходят массовые протесты против итогов выборов президента, силовики с помощью спецсредств — водометов, светошумовых гранат, резиновых пуль — пытаются их подавить. На последней акции протеста сотрудники милиции и силовики без опознавательных знаков задержали более тысячи человек.