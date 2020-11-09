РКН закрыл административное дело об использовании иностранных слов в журнале «Теоретическая и прикладная лингвистика»

Роскомнадзор (РКН) прекратил административное производство в отношении журнала Амурского госуниверситета «Теоретическая и прикладная лингвистика». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В отношении сотрудников территориального управления приняты меры дисциплинарного взыскания», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что РКН составил протокол о нарушении порядка изготовления и распространения СМИ в отношении Амурского государственного университета — причиной стали иностранные слова в сентябрьском номере журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика».

Ученые-лингвисты в своих статьях по языкознанию использовали примеры на английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском языках. в РКН в ответ заявили, что выявили основания для внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации «в связи с изменением языка».

В РКН заявили, что журнал регистрировали как издание на русском языке, однако в свидетельстве о регистрации издания на самом деле указан также и английский язык.