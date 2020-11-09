Власти Подмосковья заявили о переводе студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19

Студенты колледжей и вузов Подмосковья будут учиться в дистанционном режиме, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение», — заявил Воробьев.

В пресс-службе регионального минобразования также сообщили, что 360 школьных классов Подмосковья перешли на удаленный формат обучения. При этом школы продолжают работу в очном режиме.

Ранее глава региона заявил, что со среды 11 ноября в Подмосковье могут заблокировать социальные карты для лиц старше 65 лет в качестве дополнительной меры борьбы с распространением COVID-19.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова рассказала, что число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось за неделю почти на 20% и практически достигло 92 тысяч случаев.

За последние сутки в России выявили рекордные 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировали 6897 случаев заражения, в Московской области — 660. За все время пандемии с подтвержденным COVID-19 умерли 30 793 человека, из них 256 — за последние сутки.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире за все время пандемии превысило 50 млн человек, умерли 1,25 миллиона инфицированных COVID-19. Наибольший урон пандемия COVID-19 нанесла населению США (9,97 млн заразившихся), Индии (8,55 млн) и Бразилии (5,66 млн). Россия — на четвертом месте.