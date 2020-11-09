Путин увеличил количество вице-премьеров в кабмине, уволил полпреда в УрФо и трех министров

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в правительстве. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в документе. Ранее в правительстве было девять вице-премьеров.

Путин также освободил от должности Николая Цуканова — полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе. Должность Цуканова будет занимать Владимир Якушев — глава Минстроя, которого президент, в свою очередь, отстранил от должности министра.

Это не все перестановки и отставки в правительстве за 9 ноября: Путин также уволил министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

ОБНОВЛЕНО 10:36 Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму предложение о следующем составе правительства: 10-й вице-премьер — министр энергетики Александр Новак;

Министр энергетики — глава «РусГидро» Николай Шульгинов;

Министр строительства и ЖКХ — министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин;

Министр транспорта — глава «Аэрофлота» Виталий Савельев;

Министр природных ресурсов и экологии — министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов;

Глава Минвостокразвития — глава Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Состав правительства сформировался в январе этого года, после того, как Дмитрий Медведев объявил о роспуске своего правительства. Новым премьер-министром президент Владимир Путин назначил главу ФНС Михаила Мишустина, для Медведева ввели должность заместителя председателя Совета Безопасности.

Новые министры должны быть утверждены по новой схеме, которая вступила в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства.

Согласно нему, Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа Путин будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Новый порядок формирования правительства стал продолжением поправок к Конституции. Голосование по ним проходило в конце июня и 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу после подписания указа в начале июля.