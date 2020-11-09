Байден заявил о необходимости введения обязательного масочного режима в США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, признанный лидерами ряда стран избранным президентом, в ближайшие дни призовет губернаторов и мэров главных городов ввести обязательный масочный режим, поскольку пандемия коронавируса входит в критическую фазу. Об этом NBC News сообщил старший советник Байдена.

Собеседник телеканала отметил, что в случае отказа губернаторов, Байден будет просить мэров ввести обязательное ношение масок, так как во многих штатах мэры могут самостоятельно определять правила поведения для граждан.

NBC News подчеркнул, что масочный режим уже ввели примерно в 20 штатах США. Среди них штат Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Невада, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вирджиния, Вашингтон и Западная Вирджиния.

Команда Байдена также рассматривает возможность введения обязательного использования средств индивидуальной защиты в федеральных учреждениях. Кроме этого, Байден требует от своего штаба разработать ряд законодательных и исполнительных инициатив по организации общенационального тестирования. При этом у демократов нет уверенности в том, что им удастся провести законодательные акты через парламент.

Ранее стало известно, что Байден планирует создать штаб по борьбе с пандемией COVID-19. В ходе избирательной кампании демократ часто критиковал действующего президента Дональда Трампа за невозможность адекватно ответить на вызовы пандемии.

С момента выявления первых случаев заражения коронавирусом в США в стране были зафиксированы 9,8 млн случаев, 238 тысяч из них умерли — это самые высокие показатели на планете. С 4 ноября в стране наблюдается прирост более 100 тыс. новых случаев COVID-19 в день.

Всего в мире зарегистрировали более 50 миллионов случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии от инфекции в мире умерли 1253110 человек (более 237 тысяч из них — в США). Выздоровели почти 33 миллиона человек. Наибольший урон пандемия COVID-19 нанесла населению США, Индии и Бразилии. Россия — на четвертом месте.