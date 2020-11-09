В Воронеже военнослужащий напал на сослуживцев, есть погибшие

Военнослужащий напал на трех человек на военном аэродром «Балтимор» под Воронежем и забаррикадировался на территории части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Воронежской области и на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, один пострадавший выжил, он в реанимации. Среди убитых — два офицера и солдат-срочник.

В Минобороны также подтвердили нападение: в Западном военном округе, по информации РИА Новости, заявили, что около 5 утра солдат одной из воинских частей в Воронежской области напал на прибывших для проверки должностных лиц, завладел оружием офицера и скрылся. По данным агентства, умерли трое военнослужащих.

ОБНОВЛЕНО 10:35. В Воронеже объявили план «Перехват», для поиска военнослужащего привлекли ОМОН и СОБР. 11:40. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК (убийство двух или более лиц; хищение оружия). По данным СК, нападавший топором убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. «Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого», — сообщили в СК.

Ранее о нападении на военном аэродроме «Балтимор» сообщало местное издание «Мое Online»: по его данным, сам инцидент произошел около 5 утра. Нападавший солдат-срочник был вооружен топором, у одного из людей он отнял оружие и открыл стрельбу, затем бежал. В результате, по данным «Мое Online», один человек получил ранения, погибли «двое или трое».

Интернет-издание Baza сообщало, что нападавшего зовут Антон Макаров, ему 20 лет; он сбежал с территории воинской части №23326, при себе у него есть пистолет и два магазина с патронами. По данным Baza, солдат убил двоих человек, однако издание уточняет, что «погибших может быть больше».