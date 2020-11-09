«Самый недорогой и простой способ»: Памфилова предложила ввести в школах «единую каникулярную неделю» для многодневных голосований

Глава ЦИК России Элла Памфилова предложила ввести в школах «единую каникулярную неделю» на время трехдненых голосований на выборах. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

«С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах,

проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование», — выразила мнение глава ЦИК.

По ее словам, в России много преподавателей являются членами комиссий и половина участков находится в образовательных учреждениях.

«Единые каникулы — это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре», — заявила она.

Памфилова назвала голосование в школах «народной привычкой» граждан и заявила, что предложение перенести голосование из школ в отделения «Почты России» имеет несколько недостатков. По ее словам, «подавляющее большинство» почтовых отделений не соответствуют «многим необходимым требованиям».

Впервые многодневное голосование ЦИК испробовал на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию — тогда голосование проходило с 25 июня по 1 июля. На выборах в сентябре граждане могли проголосовать в течение трех дней.

Движение «Голос» отмечало, что досрочное, надомное и многодневное голосование, которые продвигал ЦИК на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и на выборах 2020, дают большие возможности для фальсификаций, а «нынешний состав ЦИК России вернулся в своем отношении к наблюдателям и участникам выборов к подходам «чуровских» времен».

Выборы в этом году прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании избирательного процесса за последние 25 лет — такой вывод сделали в движении «Голос».