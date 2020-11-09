Счетная палата: естественная убыль населения в 2020 году выросла более чем на 30%

За первые шесть месяцев 2020 года естественная убыль населения России возросла по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тыс. человек. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты (СП) за I полугодие 2020 года.

«В январе — июле текущего года демографическая обстановка была неблагоприятной», — говорится в докладе.

В 78 субъектах России число родившихся снизилось, одновременно с этим в 62 субъектах возросло число умерших. Число родившихся в январе — июле 2020 года составило 811,7 тыс. человек, число умерших возросло до 1 128 тыс.

«В целом по стране в январе — июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в 41 субъекте Российской Федерации это превышение составило 1,5 — 2,4 раза», — сообщают в СП.

Также отмечается, что на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6 %.

Из-за этого численность занятых в экономике в сентябре 2020 года сократилась почти на 1,6 млн человек по сравнению с прошлым годом, численность безработных возросла с 3,4 млн человек в сентябре 2019 года до 4,8 млн человек в сентябре 2020 года. В СП связывают это с карантинными мерами.

Ранее в Минэкономики спрогнозировали снижение численности населения страны до 146,5 млн человек в 2021 году, уже в октябре правительство вдвое ухудшило прогноз убыли населения России.

Опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса России в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое и что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции.