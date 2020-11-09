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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 9 ноября. Коротко
Политика1 192
Наталья Глуховакорреспондент
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- Сотрудники милиции и силовики без опознавательных знаков задержали как минимум 1023 человека на акциях протеста в Беларуси, МВД ситуацию пока не прокомментировало. Силовики применяли силу при задержаниях к женщинам и пожилым людям, а также, по сообщениям СМИ, выстраивали доставленных в Советское РОВД Минска граждан лицом к стене и заставляли их стоять в шеренге на улице несколько часов.
- Полиция Грузии во второй раз разогнала с помощью водометов акцию протеста перед зданием ЦИК Грузии, несколько журналистов получили ранения. Участники протестов, которые требуют проведения новых парламентских выборов и изменения состава ЦИК, решили разойтись и назначили новый митинг на 18:00 (19:00 мск) 9 ноября.
- Супруга Дональда Трампа Мелания Трамп потребовала честно посчитать «каждый законный бюллетень» на выборах президента США: «Американские люди заслужили честных выборов […] Мы должны защищать нашу демократию при абсолютной прозрачности».
- По данным CNN и NYT, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден набирает 279 голосов выборщиков (для победы нужно минимум 270), кандидат от республиканцев Дональд Трамп — 214, Fox News дает Байдену 290 голосов. Демократы сохраняют большинство в Палате представителей, на выборах в Сенат обе партии пока идут вровень (48:48).
- В Москве скончались 72 пациента с подтвержденным COVID-19, днем ранее умерли 74 человека. За все время пандемии в мире от коронавируса умерли более 1,25 млн человек, число заразившихся COVID-19 превысило 50 млн.
- За первые шесть месяцев 2020 года естественная убыль населения возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30%, сообщает Счетная палата. По оценкам ведомства, убыль составила 316,3 тыс. человек, демографическую обстановку в стране в палате назвали «неблагоприятной».
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