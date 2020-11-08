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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Силовики задержали около 600 человек на акциях протеста в Беларуси
Сотрудники милиции и силовики без опознавательных знаков задержали как минимум 579 человек на акциях протеста «Марш народовластия» в Беларуси, свидетельствуют обновляемые списки правозащитного центра «Весна».
Подавляющее большинство задержаний пришлось на Минск, протестующих и обычных граждан также доставляют в отделы милиции в Витебске, Гродно, Полоцке, Гомеле, Пинске, Бобруйске, Могилеве и других городах.
Среди задержанных — «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко, чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, журналисты, а также племянник экс-дипломата и члена координационного совета оппозиции Павла Латушко Роман, сообщают местные СМИ.
По данным «Еврорадио», силовики применяли силу при точечных задержаниях к женщинам и пожилым людям.
Объединение медиков «Белые халаты» пишет о как минимум одном раненом в ходе разгона акции в Минске. Он доставлен в военный госпиталь столицы. «Еврорадио» публикует видео, на котором неизвестный мужчина в Минске неподвижно лежит на земле, после чего его забирает «скорая». По словам очевидцев, на каретах скорой помощи передвигаются силовики.
По сообщениям «Еврорадио» и Tut.by, силовики выстроили доставленных в Советское РОВД Минска граждан лицом к стене и заставляют их стоять в шеренге на улице уже несколько часов.
Вчера в Минске прошли «Марш врачей» и «Женский марш». На них задержали свыше 90 человек.
Протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца. Они начались после президентских выборов, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций неоднократно рассказывали о применении насилия. Фигурантами уголовных дел стали свыше 230 человек. Из-за политической ситуации в стране Евросоюз накануне расширил черный список белорусских чиновников. В него включили 15 человек, в том числе Лукашенко.
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