Силовики задержали около 600 человек на акциях протеста в Беларуси

Сотрудники милиции и силовики без опознавательных знаков задержали как минимум 579 человек на акциях протеста «Марш народовластия» в Беларуси, свидетельствуют обновляемые списки правозащитного центра «Весна».

Подавляющее большинство задержаний пришлось на Минск, протестующих и обычных граждан также доставляют в отделы милиции в Витебске, Гродно, Полоцке, Гомеле, Пинске, Бобруйске, Могилеве и других городах.

Среди задержанных — «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко, чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, журналисты, а также племянник экс-дипломата и члена координационного совета оппозиции Павла Латушко Роман, сообщают местные СМИ.

По данным «Еврорадио», силовики применяли силу при точечных задержаниях к женщинам и пожилым людям.

Объединение медиков «Белые халаты» пишет о как минимум одном раненом в ходе разгона акции в Минске. Он доставлен в военный госпиталь столицы. «Еврорадио» публикует видео, на котором неизвестный мужчина в Минске неподвижно лежит на земле, после чего его забирает «скорая». По словам очевидцев, на каретах скорой помощи передвигаются силовики.

По сообщениям «Еврорадио» и Tut.by, силовики выстроили доставленных в Советское РОВД Минска граждан лицом к стене и заставляют их стоять в шеренге на улице уже несколько часов.

Фото: «Еврорадио»

Вчера в Минске прошли «Марш врачей» и «Женский марш». На них задержали свыше 90 человек.

Протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца. Они начались после президентских выборов, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций неоднократно рассказывали о применении насилия. Фигурантами уголовных дел стали свыше 230 человек. Из-за политической ситуации в стране Евросоюз накануне расширил черный список белорусских чиновников. В него включили 15 человек, в том числе Лукашенко.