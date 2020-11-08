Кандидат в президенты США Джо Байден запустил кампанию по передаче власти

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, признанный лидерами ряда стран избранным президентом, запустил кампанию по транзиту власти в стране, сообщается в социальных сетях кампании «Президентский транзит Байдена-Харрис».

Основной информационной платформой в кампании стал сайт Buildbackbetter, на котором Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис объявили, что идут в Белый дом ради борьбы с:

Экономической рецессией

Пандемией коронавируса

Изменениями климата

Институциональным расизмом

В понедельник Джо Байден планирует создать штаб по борьбе с пандемией COVID-19. В ходе избирательной кампании демократ часто критиковал действующего президента Дональда Трампа за невозможность адекватно ответить на вызовы пандемии.

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С момента, когда коронавирус пришел в США, в стране были инфицированы почти 10 млн человек, 238 тысяч из них умерли — это самые высокие показатели на планете. С 4 ноября в стране наблюдается прирост более 100 тыс. новых случаев COVID-19 в день.

По оценкам The New York Times, Байден набирает 279 голосов выборщиков при 270 необходимых. Трамп — только 214. Команда Байден-Харрис продолжает лидировать в Джорджии (+16 голосов выборщиков) и, с небольшим отрывом, — в Аризоне (+11 голосов выборщиков).

После объявления о запуске кампании Байден, как сообщает Sky News, направился в католическую церковь рядом с домом в Уилмингтоне, Делавэр (Байден может стать вторым президентом-католиком в истории Штатов после Джона Кеннеди — ред.). Трамп же предпочел провести время после объявления СМИ первичных результатов в своем гольф-клубе в Вирджинии, сообщает корреспондент NYT Майкл Шир.

Официально итоги выборов в США не подведены, однако накануне СМИ спрогнозировали победу Байдена — согласно им, он преодолел порог в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден в обращении к нации объявил, что выиграл выборы с 74 миллионами голосов избирателей. С победой его уже поздравили лидеры Канады, Великобритании, ФРГ, Франции и других стран.

Трамп же заявил о своей победе с 71 миллионами. По данным Fox News, он признает поражение на выборах, если не сможет оспорить через суд результаты голосования в некоторых штатах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Явка на них стала самой высокой за последние 120 лет.