СМИ: В ОАЭ разрешат употреблять алкоголь и жить вне брака, а также запретят «убийства чести» и харассмент

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) анонсировали поправки к нормам исламского права, которые позволят жителям страны свободно покупать и употреблять алкогольные напитки, сожительствовать вне брака, а также защитят женщин от расправ «чести». Об этом сообщают англоязычное проправительственное издание The National и государственное информагентство WAM.

Изменения коснутся уголовной и гражданской сфер права и призваны «консолидировать принципы толерантности в ОАЭ», сообщает WAM. По данным The National, поправки вступают в силу немедленно. При этом власти не публиковали конкретных указов и постановлений в открытых источниках.

Согласно информации СМИ, в семи эмиратах будет декриминализована продажа алкоголя, а также потребление и хранение спиртосодержащих напитков лицами старше 21 года. Сейчас продажа алкоголя в стране ограничена специальными лицензиями, измененное законодательство предположительно позволит свободно потреблять пиво и крепкие напитки всем, включая последователей ислама.

Еще одна поправка призвана декриминализовать «сожительство пар вне брака». Правоприменение в ОАЭ показывает, что власти как правило не преследуют иностранцев, живущих вместе без официальной регистрации брака, однако угроза наказания для них сохранялась до сих пор. Что касается женатых экспатских пар, бракоразводный процесс и процесс разделения имущества и наследства в их случае теперь будет производиться в соответствии с нормами стран их гражданства, а не шариата.

Кроме того, строго запрещенные шариатом попытки самоубийства также больше не будут уголовно наказуемы.

Анонсированные изменения затронут и обычай «убийств чести», когда расправа над родственниками (чаще — женского пола) не считалась преступлением, если действия убитого «порочили» честь семьи. Теперь подобные действия будут расцениваться как убийство или попытка убийства и наказываться в соответствии с законом. Арабские издания говорят об этом шаге как о стремлении властей «защитить права женщин». The National уверяет, что правоохранители теперь будут наказывать мужчин за домогательства, включая так называемый уличный харассмент и сталкинг, то есть нежелательную слежку.

Поправки анонсированы на фоне нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем при посредничестве США, а также накануне Всемирной выставки в Дубае, запланированной на 2021 год. До пандемии коронавируса власти ОАЭ рассчитывали принять около 25 млн туристов на Экспо.

Подавляющее большинство жителей ОАЭ (85% населения) — иностранцы. Поправки позволят им избежать наказания по нормам исламского права. При этом названные изменения никак не касаются представителей ЛГБТ-сообщества, которым за сексуальную активность в стране грозит тюремное заключение или смертная казнь.