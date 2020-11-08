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№ 122 от 6 ноября 2020

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В Тбилиси тысячи человек вышли на акцию против результатов парламентских выборов

Общество3

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В Тбилиси представители оппозиции и их сторонники вышли на акцию против признания результатов парламентских выборов, сообщает телеканал «Рустави-2». 

По данным «Интерфакса», в митинге участвуют тысячи человек. Они требуют проведения новых парламентских выборов, изменения состава Центризбиркома и считают результаты прошедшего голосования сфальсифицированными.

Протестующие перед митингом провели шествие, которое началось с площади Орбелиани (Колхозной), откуда протестующие дошли до проспекта Руставелли. На площади собирались как жители Тбилиси, так и колонна из Восточной Грузии. 

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК страны, больше всего голосов на них получила правящая партия «Грузинская мечта», на втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве». Полученные «Грузинской мечтой» голоса позволяют ей сформировать новое правительство. 

Теги:
оппозиция, протесты, грузия, em
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