В Тбилиси тысячи человек вышли на акцию против результатов парламентских выборов

В Тбилиси представители оппозиции и их сторонники вышли на акцию против признания результатов парламентских выборов, сообщает телеканал «Рустави-2».

По данным «Интерфакса», в митинге участвуют тысячи человек. Они требуют проведения новых парламентских выборов, изменения состава Центризбиркома и считают результаты прошедшего голосования сфальсифицированными.

Протестующие перед митингом провели шествие, которое началось с площади Орбелиани (Колхозной), откуда протестующие дошли до проспекта Руставелли. На площади собирались как жители Тбилиси, так и колонна из Восточной Грузии.

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК страны, больше всего голосов на них получила правящая партия «Грузинская мечта», на втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве». Полученные «Грузинской мечтой» голоса позволяют ей сформировать новое правительство.