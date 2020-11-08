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№ 122 от 6 ноября 2020

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Российское представительство при ОБСЕ опубликовало твит о дискриминации журналистов в Украине с фото задержания в Петербурге журналиста «Медиазоны». Потом пост удалили

Общество31

31
 

Российское представительство при ОБСЕ опубликовало твит о дискриминации журналистов в Украине, сопроводив его снимком с задержанием фотокоррепондента «Медиазоны» Давида Френкеля в Петербурге в 2017 году. На это обратило внимание само издание. 

Скриншот твита. 

Твит удалили после того, как на это обратили внимание пользователи соцсети. Сейчас в аккаунте есть пост с теми же самыми словами заместителя директора департамента информации МИД Максима Буякевича, но уже с другой фотографией. 

В удаленном твите использовался снимок журналистки «Новой в Петербурге» Елены Лукьяновой. На нем запечатлен момент задержания Френкеля на петербургском митинге против коррупции 12 июня 2017 года. 

Теги:
френкель, твиттер, обсе, em
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