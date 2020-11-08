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№ 122 от 6 ноября 2020

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В Омске задержали участников пикетов против назначения на пост главы минздрава врача, заявившего о нарушении обмена веществ у Навального

Общество178

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Омская полиция задержала шестерых участников одиночных пикетов против назначения Александра Мураховского новым главой регионального минздрава. Об этом сообщает местный штаб политика Алексея Навального. 

По крайней мере трех задержанных доставили в городское отделение полиции №10. Штаб Навального, что один из задержанных, сторонник Либертарианской партии по имени Павел, не стоял в одиночном пикете. 

До назначения на пост главы регионального минздрава Мураховский был главврачом омской больницы скорой помощи № 1, куда в августе после отравления госпитализировали Навального. Он заявлял, что в самолете, летевшем из Томска в Москву, оппозиционеру стало плохо якобы из-за нарушения обмена веществ. При этом Организация по запрещению химоружия подтвердила выводы трех независимых лабораторий Германии, Франции и Швеции о том, что Навальный был отравлен боевым ядом семейства «Новичок».

После длительных переговоров Навального отправили на лечение из омской больницы в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас политика уже выписали оттуда, он проходит реабилитацию. 

До Мураховского региональный минздрав возглавляла Ирина Солдатова. Ее уволили после скандала со «скорыми». 27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию областного минздрава больных с подозрением на COVID-19. Их отказались принимать все больницы города.

Теги:
задержания, омск, em
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