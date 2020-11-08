Сотрудник скорой помощи из Хакасии рассказал о недостатке коек и кислорода в регионе

Работник скорой помощи из Хакасии записал видеообращение к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Оно опубликовано на YouTube.

«Мест не хватает, пациентов возим по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность, и их отправляют лечиться домой», — говорит медик. По его словам, мест, выделяемых для пациентов, катастрофически не хватает, «их забивают буквально за день-за два».

«Минздрав, правительство — все кричат в один голос, что у нас все хорошо с медициной, все лекарства у нас есть, — отметил герой видео. — В аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков. То, что есть — накрутка цены в пять-шесть раз, просто это нереально. Пачка парацетамола на данный момент стоит 78 рублей, хотя стоила 15 рублей, это за 20 таблеток». ;

Медик добавил, что есть военная часть, где можно поставить койки для заболевших. По его словам, кареты «скорой» стоят в очередях иногда по шесть-десять часов, при этом за шесть часов в машинах кончается кислород. «Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить пациента», — сказал он.

Минздрав России заявил, что в Хакасию направили группу специалистов из-за ситуации с коронавирусом. «Специалисты проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку», — уточнили в министерстве.

В Хакасии, по данным федерального оперштаба, зафиксирован 8 201 случай COVID-19, из них 163 — за последние сутки, что стало максимумом за все время пандемии. Умерли от инфекции в республике 84 пациента.

Рекордный прирост заразившихся COVID-19 фиксируется и в других регионах, среди них — Петербург (+1 331 за прошедшие сутки), Курганская (+93) и Омская области (+221). Минздрав отчитался, что в первые два региона уже направил специалистов. Курганскую и Омскую области в конце октября называла вице-премьер Татьяна Голикова как регионы, в которых наблюдаются проблемы и сбои в системе здравоохранения.