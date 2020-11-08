В Минске начали задерживать участников «Марша народовластия»

Минские силовики задерживают участников несанкционированного «Марша народовластия». В минской милиции РИА Новости заявили, что в отделение доставили около десяти человек, правозащитный центр «Весна» сообщил о как минимум 11 задержанных в Минске и двух — в Ляховичах.

Задержания начались на проспекте Победителей, отмечает «Медиазона». Tut.by пишет, что проезд с улицы Немига на улицу Богдановича перекрыт. Однако, несмотря на задержания, люди продолжают идти к стеле «Минск — город-герой».

Вчера в Минске прошли «Марш врачей» и «Женский марш». На них, по данным правозащитников, задержали свыше 90 человек.

Протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца. Они начались после президентских выборов, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций неоднократно рассказывали о применении насилия. Фигурантами уголовных дел стали свыше 230 человек.

Из-за политической ситуации в стране Евросоюз накануне расширил черный список белорусских чиновников. В него включили 15 человек, в том числе Лукашенко.