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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
В Минске начали задерживать участников «Марша народовластия»
Минские силовики задерживают участников несанкционированного «Марша народовластия». В минской милиции РИА Новости заявили, что в отделение доставили около десяти человек, правозащитный центр «Весна» сообщил о как минимум 11 задержанных в Минске и двух — в Ляховичах.
Задержания начались на проспекте Победителей, отмечает «Медиазона». Tut.by пишет, что проезд с улицы Немига на улицу Богдановича перекрыт. Однако, несмотря на задержания, люди продолжают идти к стеле «Минск — город-герой».
Вчера в Минске прошли «Марш врачей» и «Женский марш». На них, по данным правозащитников, задержали свыше 90 человек.
Протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца. Они начались после президентских выборов, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций неоднократно рассказывали о применении насилия. Фигурантами уголовных дел стали свыше 230 человек.
Из-за политической ситуации в стране Евросоюз накануне расширил черный список белорусских чиновников. В него включили 15 человек, в том числе Лукашенко.