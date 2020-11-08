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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Собянин: в ближайшие три года Москва возьмет более 700 миллиардов рублей кредитов из-за пандемии COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что в ближайшие три года столичные власти планируют взять кредитов на сумму более 700 миллиардов рублей, чтобы восполнить финансовые потери, связанные с пандемией COVID-19.
По словам градоначальника, столичный бюджет из-за нее понес серьезные потери.
«Прогнозы трудно строить (по ситуации с коронавирусом в городе — ред.). У нас две недели была достаточно стабильная ситуация по выявляемости, по госпитализациям, но на этой неделе мы отмечаем определенный рост хотя мы, конечно, больше тестов делаем, но и видим, что по госпитализации тоже идет увеличение», — сказал он.
Собянин отметил, что стабилизации ситуации с COVID-19 в столице не произошло, несмотря на перевод школьников старших классов на дистанционное обучение. При этом мэр города сказал, что столичная система здравоохранения справляется с ростом заболевших.
Москва занимает первое место среди российских регионов по числу выявленных заболевших COVID-19 и умерших от инфекции. В Москве за последние сутки выявили 5 751 новых случай заражения коронавирусом, за все время пандемии — 468 269. Умерли в столице от COVID-19 7 289 пациентов, из них 74 — за последние сутки.