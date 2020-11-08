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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль второго по величине города в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о продолжении боев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил о взятии ВС страны второго по величине города в Нагорном Карабахе Шуши (на азербайджанском — Шуша).
«Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу», — сказал он (цитата по ТАСС).
Позже представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе еще продолжаются.
Минобороны Армении утверждает, что ночным обстрелам со стороны Азербайджана подверглась столица непризнанной республики Степанакерт. В других населенных пунктах, по его данным, «сохранился относительный покой».
«Шуши продолжает оставаться недоступной мечтой врага, — сообщило армянское министерство несколько часов назад. — Несмотря на то, что в городе много разрушений, город-крепость выдерживает удары».
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. С обеих сторон при обстрелах гибнут мирные жители. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.
Россия и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — неоднократно заявляли, что располагают данными о наличии иностранных боевиков в регионе Нагорного Карабаха, в том числе террористов. В начале этой недели глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его информации, в НКР воюют около двух тысяч наемников.
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