Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль второго по величине города в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о продолжении боев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил о взятии ВС страны второго по величине города в Нагорном Карабахе Шуши (на азербайджанском — Шуша).

«Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Позже представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе еще продолжаются.

Минобороны Армении утверждает, что ночным обстрелам со стороны Азербайджана подверглась столица непризнанной республики Степанакерт. В других населенных пунктах, по его данным, «сохранился относительный покой».

«Шуши продолжает оставаться недоступной мечтой врага, — сообщило армянское министерство несколько часов назад. — Несмотря на то, что в городе много разрушений, город-крепость выдерживает удары».

Карта: «Новая газета»

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. С обеих сторон при обстрелах гибнут мирные жители. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.

Россия и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — неоднократно заявляли, что располагают данными о наличии иностранных боевиков в регионе Нагорного Карабаха, в том числе террористов. В начале этой недели глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его информации, в НКР воюют около двух тысяч наемников.