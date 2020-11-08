Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Смотреть

Прямой репортаж с московских и питерских улиц 1917 года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 122 от 6 ноября 2020

Читать номер

Власти Петербурга организовали масштабный фестиваль света. В городе фиксируется рекордный прирост заразившихся COVID-19

Общество54

54
 

В очереди на организованный властями фестиваль «Чудо света» в Петропавловской крепости в Петербурге стояли сотни жителей города, сообщает издание Gazeta.SPb. Znak.com со слов очевидцев пишет о нескольких тысячах собравшихся. 

Gazeta.SPb отмечает, что большинство петербуржцев были без масок, либо носили их на подбородке. Посетители фестиваля также не соблюдали социальную дистанцию. 

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 1 331 новый случай заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Умер за это же время от COVID-19 в городе 31 человек. Из-за роста заболеваемости в Петербург приедет руководство минздрава. 

Фестиваль «Чудо света» проходит в Петропавловской крепости 7-8 ноября. Власти приняли решение провести его в смешанном формате из-за пандемии: световое шоу можно увидеть как вживую, так и онлайн. Согласно данным портала госзакупок, на мероприятие власти города потратили почти 40 млн рублей. Губернатор города Александр Беглов ранее заявлял о необходимости соблюдения мер предосторожности теми горожанами, которые будут смотреть шоу вживую. 

Теги:
em, россия, коронавирус, фестиваль, петербург
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera