Власти Петербурга организовали масштабный фестиваль света. В городе фиксируется рекордный прирост заразившихся COVID-19

В очереди на организованный властями фестиваль «Чудо света» в Петропавловской крепости в Петербурге стояли сотни жителей города, сообщает издание Gazeta.SPb. Znak.com со слов очевидцев пишет о нескольких тысячах собравшихся.

Gazeta.SPb отмечает, что большинство петербуржцев были без масок, либо носили их на подбородке. Посетители фестиваля также не соблюдали социальную дистанцию.

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 1 331 новый случай заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Умер за это же время от COVID-19 в городе 31 человек. Из-за роста заболеваемости в Петербург приедет руководство минздрава.

Фестиваль «Чудо света» проходит в Петропавловской крепости 7-8 ноября. Власти приняли решение провести его в смешанном формате из-за пандемии: световое шоу можно увидеть как вживую, так и онлайн. Согласно данным портала госзакупок, на мероприятие власти города потратили почти 40 млн рублей. Губернатор города Александр Беглов ранее заявлял о необходимости соблюдения мер предосторожности теми горожанами, которые будут смотреть шоу вживую.