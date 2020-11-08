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№ 122 от 6 ноября 2020

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В России третий день подряд зафиксировали более 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество169

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За последние сутки в России зафиксировали 20 498 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Суточный прирост заболевших превышает 20 тысяч третий день подряд. 

В Москве за последние сутки коронавирусом заразился еще 5 751 человек, днем ранее – 5 829. В Петербурге прирост составил 1 331 новый случай (максимум за пандемию), в Подмосковье — 644 (рекорд с 19 июня), в Нижегородской и Архангельской областях — 429 (самый большой прирост с начала пандемии) и 350 соответственно. 

Скончались от инфекции за сутки 286 человек, из них 74 — в Москве, 31 — в Петербурге, 17 — в Ростовской области и 14 — в Нижегородской. Вылечились от инфекции по стране 1 324 419 человек, в том числе 11 492 — за последние сутки. 

Общее число заболевших коронавирусом на территории России достигло 1 774 334, она занимает четвертое место в мире по этому показателю. На первом месте — США (9 861 394), на втором — Индия (8 507 754), на третьем — Бразилия (5 653 561). 

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Теги:
em, коронавирус, россия
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