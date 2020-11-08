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№ 122 от 6 ноября 2020

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Сторонники Трампа вышли на акции протеста в ряде американских штатов

Политика59

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В некоторых американских штатах сторонники действующего президента США вышли на протесты после того, как его соперник Джозеф Байден объявил себя победителем на выборах. 

Акция против результатов выборов прошла, в частности, в Атланте, штат Джорджия. Ее участники собрались у Капитолия и заявили, что выборы еще не завершены, пишет Atlanta Journal-Constitution. 

Washington Post сообщает о протестующих как в Аризоне, так и в Пенсильвании. «Когда подсчет будет честным и законным, Дональд Трамп выиграет с большим перевесом, и вы можете рассчитывать на это», — сказал изданию один из участников протестов в Филадельфии Майкл Брайтенбах. 

Акции протеста состоялись также в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и ряде других американских городов. На улицы вышли и сторонники Байдена, отмечавшие его победу на выборах. 

Официально итоги выборов в США не подведены, однако накануне СМИ спрогнозировали победу Байдена — согласно им, он преодолел порог в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден в обращении к нации объявил, что выиграл выборы с 74 миллионами голосов. Трамп же заявил о своей победе с 71 миллионами. По данным Fox News, он признает поражение на выборах, если не сможет оспорить через суд результаты голосования в некоторых штатах. 

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Явка на них стала самой высокой за последние 120 лет. 

Теги:
байден, выборы, протесты, сша, трамп, em
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