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№ 122 от 6 ноября 2020

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Роскомнадзор составил административный протокол на АмГУ за иностранные слова в статьях по лингвистике

Общество1

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Роскомнадзор (РКН) составил протокол о нарушении порядка изготовления и распространения СМИ в отношении Амурского государственного университета. Причиной стали иностранные слова в журнале «Теоретическая и прикладная лингвистика», сообщает «Медиазона» со ссылкой на протокол.

Копия протокола. Фото: «Медиазона»

Управление Роскомнадзора по Амурской области заметило, что ученые-лингвисты в своих статьях по языкознанию использовали примеры на английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском языках.

«Выявлены основания для внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации (перерегистрация СМИ) в связи с изменением языка», — отметили в РКН.

В свидетельстве о регистрации журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» якобы указан только русский язык. «Медиазона» отмечает, что на самом деле в свидетельстве, которое находится в открытом доступе, указан также английский язык текстов издания.

Теги:
амурский университет, kn, роскомнадзор, лингвистика

Прогноз СМИ: Джо Байден набрал достаточно голосов выборщиков для победы

Политика2 629

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Джо Байден набрал достаточно голосов в его родном штате — Пенсильвании — и теперь получает 273 голоса выборщиков, свидетельствует прогноз телеканала CNN. Таким образом, кандидат от демократов может стать 46-м президентом США.

Такой же прогноз делают New York Times, AP, NBC и Edison Research.

Скриншот: NYT

Победа в Пенсильвании дает Байдену +20 голосов выборщиков, то есть в целом по США кандидат получает 273 голоса из 270 необходимых. В этом штате демократ лидирует с отрывом 0,5%. Трамп по-прежнему набирает 214 голосов выборщиков.

обновление

21:09 Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединились к поздравлениям в адрес Байдена

20:59 Первым из лидеров стран «ядерной пятерки» Байдена поздравил премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, как и Трюдо, пожелал скорее начать совместную работу.

20:19 Премьер Канады Джастин Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой. «Наши страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас уникальные для мировой сцены отношения. Я с нетерпением жду, когда смогут работать с вами обоими», — написал он.

20:10 В твиттер-аккаунте Джо Байдена уже появилась приписка «избранный президент». Сам демократ пообещал быть «президентом всех американцев», как голосовавших за него, так и отдавших голос Трампу.

20:03 Дональд Трамп прокомментировал сообщения о прогнозирумой победе Байдена:

«Выборы далеки от завершения. Джо Байден не был официально назван победителем в каком-либо штате, не говоря уж о штатах, где была высокая конкуренция и где будут обязательные пересчеты. <...> Законное голосование решает, кто президент, а не СМИ».

С понедельника Трамп обещает начать разбирательство в судах.

Вице-президентом США становится юрист Камала Харрис. В случае избрания, он станет первой женщиной и первым представителем латиноамериканского сообщества на этом посту.

Официально коллегия выборщиков проголосует лишь 14 декабря.

Ранее президент Дональд Трамп написал в твиттере, что голосование в Пенсильвании якобы было подтасовано.

«Десятки тысяч голосов незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, и это полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с минимальным разрывом», — написал он, однако не привел доказательств.

Власти Пенсильвании не зафиксировали нарушений, при этом штаб Трампа неоднократно жаловался, что наблюдателей от их кандидата не пускают на участки в Мичигане, Пенсильвании и других штатах.

Республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием остановить подсчет почтовых бюллетеней в Пенсильвании. Суд постановил отдельно считать бюллетени, полученные после дня выборов.

В пятницу Байден также обошел Трампа на 917 голосов в ключевом штате Джорджия (16 голосов выборщиков).

На сегодняшний момент в США осталось четыре неопределившихся штата: Северная Каролина, Невада, Аризона и Аляска. Большинство жителей Техаса, Флориды, Огайо, Айовы, которые также считались колеблющимися, проголосовали за Трампа. Нью-Гэмпшир и Миннесота поддержали Байдена, результаты голосования в Мичигане и Висконсине также говорят в пользу демократа.

Явка на президентских выборах в США в 2020 году стала самой высокой за 120 лет. Президента также будет выбирать коллегия выборщиков, которые должны будут проголосовать так же, как и их штат. В большинстве штатов уже сложились свои политические предпочтения, однако в 13 из 50 исход борьбы не был предрешен. Именно за них и развернулась основная борьба кандидатов.

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Теги:
kn, выборы, сша, байден
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