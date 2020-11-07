Роскомнадзор составил административный протокол на АмГУ за иностранные слова в статьях по лингвистике

Джо Байден набрал достаточно голосов в его родном штате — Пенсильвании — и теперь получает 273 голоса выборщиков, свидетельствует прогноз телеканала CNN. Таким образом, кандидат от демократов может стать 46-м президентом США.

Такой же прогноз делают New York Times, AP, NBC и Edison Research.

Скриншот: NYT

Победа в Пенсильвании дает Байдену +20 голосов выборщиков, то есть в целом по США кандидат получает 273 голоса из 270 необходимых. В этом штате демократ лидирует с отрывом 0,5%. Трамп по-прежнему набирает 214 голосов выборщиков.

обновление 21:09 Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединились к поздравлениям в адрес Байдена 20:59 Первым из лидеров стран «ядерной пятерки» Байдена поздравил премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, как и Трюдо, пожелал скорее начать совместную работу. 20:19 Премьер Канады Джастин Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой. «Наши страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас уникальные для мировой сцены отношения. Я с нетерпением жду, когда смогут работать с вами обоими», — написал он. 20:10 В твиттер-аккаунте Джо Байдена уже появилась приписка «избранный президент». Сам демократ пообещал быть «президентом всех американцев», как голосовавших за него, так и отдавших голос Трампу. 20:03 Дональд Трамп прокомментировал сообщения о прогнозирумой победе Байдена: «Выборы далеки от завершения. Джо Байден не был официально назван победителем в каком-либо штате, не говоря уж о штатах, где была высокая конкуренция и где будут обязательные пересчеты. <...> Законное голосование решает, кто президент, а не СМИ». С понедельника Трамп обещает начать разбирательство в судах.

Вице-президентом США становится юрист Камала Харрис. В случае избрания, он станет первой женщиной и первым представителем латиноамериканского сообщества на этом посту.

Официально коллегия выборщиков проголосует лишь 14 декабря.

Ранее президент Дональд Трамп написал в твиттере, что голосование в Пенсильвании якобы было подтасовано.

«Десятки тысяч голосов незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, и это полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с минимальным разрывом», — написал он, однако не привел доказательств.

Власти Пенсильвании не зафиксировали нарушений, при этом штаб Трампа неоднократно жаловался, что наблюдателей от их кандидата не пускают на участки в Мичигане, Пенсильвании и других штатах.

Республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием остановить подсчет почтовых бюллетеней в Пенсильвании. Суд постановил отдельно считать бюллетени, полученные после дня выборов.

Читайте также Вашингтонский фейсбук. За американскими выборами в России следит только привилегированное меньшинство

В пятницу Байден также обошел Трампа на 917 голосов в ключевом штате Джорджия (16 голосов выборщиков).

На сегодняшний момент в США осталось четыре неопределившихся штата: Северная Каролина, Невада, Аризона и Аляска. Большинство жителей Техаса, Флориды, Огайо, Айовы, которые также считались колеблющимися, проголосовали за Трампа. Нью-Гэмпшир и Миннесота поддержали Байдена, результаты голосования в Мичигане и Висконсине также говорят в пользу демократа.

Явка на президентских выборах в США в 2020 году стала самой высокой за 120 лет. Президента также будет выбирать коллегия выборщиков, которые должны будут проголосовать так же, как и их штат. В большинстве штатов уже сложились свои политические предпочтения, однако в 13 из 50 исход борьбы не был предрешен. Именно за них и развернулась основная борьба кандидатов.